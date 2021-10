L'Etat vend une partie de son patrimoine caennais

Au moins huit viendront s'ajouter l'an prochain à la liste. Rien que sur Caen, l'Etat négocie la caserne de gendarmerie Le Flem et ses 14 000 m², les 7 000 m² de la caserne du quartier Loge rue Caponnière, les 5 000 m² de la caserne de la gendarmerie Martin, les 1 080 m² de bureaux rue Montgomery ou encore les 400 m² d'un immeuble rue des Carmes. Sans oublier dans l'agglomération, la cession pour un euro à la communauté d'agglomération des 56 hectares du quartier militaire Koenig de Bretteville-sur-Odon.



Priorité aux collectivités publiques

“Cette mise en vente est liée à la restructuration des administrations locales qui se regroupent”, explique Michel Girondel, responsable de France Domaine pour le Calvados, dépendant de la Direction générale des finances publiques. “ C'est le cas pour les locaux de l'administration de la Jeunesse et des Sports, qui font face du Mémorial. Ces agents sont partis sur un autre site ”.

Les collectivités publiques ont un droit de préemption sur tous les bâtiments. Les biens seront vendus au prix du marché, assure Michel Girondel. “L'idée est d'optimiser le patrimoine puisque 15% des recettes doivent servir à payer l'endettement de l'Etat, et à financer de nouvelles acquisitions”.

Le responsable immobilier du groupement gendarmerie du Calvados, Guy Perennou, soutient ce plan de cession. “ Il fallait abandonner les casernes Flem et Martin car elles ne sont plus adaptées. Il est fondamental pour la Gendarmerie d'avoir un personnel sous la main en permanence. Or, 40 de nos logements se situaient hors caserne ”.

Il reste désormais à trouver des acquéreurs capables d'acheter et de rentabiliser, dans ce cas précis, jusqu'à 19 000 m² d'espace.



Bonus Audio : le point sur la situation avec Maxence Gorréguès.





