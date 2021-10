Poignardé à mort près de Rouen : une vieille histoire de dette

Le corps d'un homme âgé de 32 ans, tué de plusieurs coups de couteau, a été retrouvé, samedi 25 janvier, vers 19h, par une passante qui promenait son chien dans un parc municipal jouxtant la rue du Général Leclerc, au Houlme, près de Rouen.

La victime portait de nombreuses plaies profondes au niveau de la gorge et du coup et des traces de coups violents portés à la tête. Le jeune homme était domicilié au Houlme, dans une résidence située à proximité du lieu ou son corps a été découvert.

Une heure après la découverte macabre, un homme de 34 ans s'est livré de lui-même à la gendarmerie de Pont de L'Arche, dans l'Eure. Selon les policiers de la Sûreté départementale, dont la brigade cirminelle a été chargée de l'enquête, il se serait confié à son frère à son domicile d'Igoville. C'est ce dernier qui l'aurait convaincu d'aller se rendre aux forces de l'ordre. Il a été placé en garde à vue et a été présenté ce lundi après-midi à un juge d'instruction de Rouen (une information judiciaire a donc été ouverte). On sait que la victime et l'auteur présumé des coups mortels se connaissaient très bien. Une importante dette financière datant "de plusieurs années" entre les deux hommes serait à l'origine du drame. Une information confirmée ce soir par le Parquet.