Alençon, concert Tendance Ouest, merci ! VIDEO

La salle Anova d'Alençon a fait le plein le samedi 25 janvier à l'occasion du concert gratuit organisé par Tendance Ouest. Une soirée familiale et festive unique dans l'Orne avec 4800... amis. Merci !

De nombreux témoignages ont touché la direction et le programmateur de Tendance Ouest. Par exemple, la réflexion d'un journaliste qui travaille depuis 25 ans dans l'Orne croisé vers 23h30 "c'est du jamais vu dans l'Orne !". Belle récompense !

Parmi les invités DJ Assad. Il a mis... le feu !



Tendance Live Anova - DJ ASSAD par TENDANCERADIO

En live ... Merci Alençon (5000 personnes) The King is Back in France !!! http://t.co/qOtfLHSSJk