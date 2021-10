Concours de plaidoiries au Mémorial de Caen

Pour cette finale, 14 équipes de lycéens vont d'abord plaider leur cause devant plus de 2500 personnes. Ils seront suivis, le lendemain par les élèves avocats puis, le 2 février, par dix avocats venus des quatre coins du monde, qui se relaieront à la barre du Mémorial pour dénoncer des situations inacceptables.



Christiane Taubira, ministre de la Justice, présidera le concours. C’est la première fois qu’un Garde des sceaux remettra ce prix.



Alors que Caen s’apprête à célébrer le 70ème anniversaire de la Bataille de Normandie, cette nouvelle édition du Concours international de plaidoiries du Mémorial rappelle combien la défense des Droits de l’Homme est, encore et toujours, un sujet d’actualité.



