C'est l'été sur Tendance Ouest!

7H --> 12H: L'Heure d'été avec Yann:

Tout pour bien commencer la journée avec les hits de Tendance Ouest, l'info toutes les demi-heures et plusieurs rendez-vous avec le grand plongeon, votre nouveau jeu à 7H15, 9H15 et 11H30.

L'heure d'été c'est aussi vos chroniques de l'été avec Sortir l'été à 10H10, la météo des plages à 11H25 et des chroniques people tout au long de la matinée.

Et bien sûr, la chronique de la coupe du monde à 8H20 et 9H10 pour encourager les bleus... euh une autre équipe :-)

12H --> 16H: Le Break avec Laure:

Avec un rappel des titres de l'info chaque heure et le journal complet de la rédaction à 12H et 12H30.

La chronique du Tour de France à suivre à 12H25.

Des hits et des bons plans pour profiter de votre été. Retrouvez Sortir l'été à 14H10 et la météo des plages à 12H10 et 14H15.

Tout au long de l'après midi, les hits de Tendance Ouest vous accompagne et vous font gagner des cadeaux avec le grand plongeon à 15H25.

16H --> 21H: Happy Hours avec Rodolphe:

Terminez la journée avec Rodolphe qui vous fera profiter des derniers hits de Tendance Ouest. A retrouver aussi des bons plans pour sortir dans la région en soirée avec des spectacles et concerts qui vous seront proposés.

Rendez-vous jeu par SMS et avec le grand plongeon.

Les chroniques: Sortir l'été à 17H45 et Tv News à 17H50 et bien sûr le journal de la rédaction de Tendance Ouest à 18H.