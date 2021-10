14118. Start-up : "Aide-toi, et Caen t'aidera"

Un coup de pouce parmi d’autres, qui permettent à une idée de devenir réalité.



Etape 1 : l’émergence

Le ministère de l’enseignement supérieur aide par exemple chaque année à la création d’entreprises “de technologies innovantes” avec un concours national, dont les lauréats peuvent espérer jusqu’à 450 000 euros de subventions ! Date limite des candidatures 2014 : le 17 février. Dès le stade de l’émergence d’un projet, les entrepreneurs en herbe peuvent aussi participer au “Startup weekend”, un événement en provenance des Etats-Unis, et repris dans de nombreuses villes françaises, dont Caen. “Une façon d’apprendre en faisant des rencontres, en se créant un réseau et en découvrant tout l’écosystème propre au milieu des start-up”, explique Christophe Ficheroulle, président de la Commission “Création, reprise et transmission d’entreprise” à la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) Caen Normandie. Prochain rendez-vous : du 21 au 23 février.

Etape 2 : la structuration

Pour faire mûrir son projet une fois ses idées claires, il est possible d’intégrer un “incubateur”, tel Normandie Incubation : les start-up sont accompagnées sur une période d’un à deux ans, disposent de locaux, de conseils et d’une petite enveloppe financière. Le Forum digital, à Colombelles, est un espace de “co-working” où l’échange est érigé en vertu essentielle à la construction d’une start-up. Des ateliers menés par l’agence de développement économique de Caen la mer, Synergia, peuvent compléter les besoins des entrepreneurs en leur dispensant des formations concrètes sur le montage d’un business-plan par exemple, et en testant les projets.

Etape 3 : le développement

Suite logique de l’incubateur, les pépinières d’entreprises mutualisent salles de réunion et matériel : c’est le cas d’Emergence, au nord de Caen, de Plug n’ Work à Colombelles ou de Norlanda sur la Presqu’île. La mission Miriade, accompagne le développement technique et commercial, notamment au niveau international. Synergia soutien aussi cette étape de développement: 15 entreprises, seront présentées à des investisseurs, lors de la convention d’affaires “NormandinnoV”, le 30 janvier.