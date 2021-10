Révision de la carte des cantons dans la Manche: des luttes de pouvoir en perspective

Le cas le plus intéressant, et celui qui arrive en premier dans l'ordre alphabétique, concerne le canton d'Agon-Coutainville dont le tracé est déjà plus que discutable. Dans ce canton, on retrouverait, Erick Beaufils, actuel conseiller de Saint-Malo-de-la-Lande et Gérard Coulon, conseiller de Saint-Sauveur-Lendelin, deux des actuels vice-présidents du Conseil général. Se poserait alors inévitablement la question... Qui des deux acceptera de se ranger derrière l'autre ? En admettant que le troisième conerné, Hubert Lenormand, conseiller de Périers, ne fasse pas d'histoire. Ci-dessous, les nouveaux contours du canton d'Agon-Coutainville.



Dans le canton d'Avranches on retrouverait Jacques Thouvenot, conseiller de Sartilly et Jean Andro, élu du canton d'Avranches, ce qui pourrait induire une lutte interne au sein la majorité départementale. Sur le découpage du canton, la présence de Jullouville et l'absence du Val-Saint-Père peuvent poser question. Ci-dessous la carte du nouveau canton d'Avranches



Le canton de Bréhal est plutôt cohérent géographiquement. Politiquement, Gérard Dieudonné, actuel conseiller de la Haye-Pesnel et Patricia Lecomte, conseillère de Bréhal sont opposés. On est est dans une configuration plutôt classique.

Le canton de Bricquebec regrouperait Patrice Pillet, élu de l'actuel canton de Bricquebec et Philippe Ripouteau, conseiller de Saint-Sauveur-le-Vicomte. Comme à Avranches, il s'agit de deux membres de la majorité départementale. Le premier est en charge de la culture, le second de l'agriculture... Choix difficile en perspective.

Dans le canton de Carentan, la tâche s'annoncerait ardue pour le grand argentier du département, Marc Lefèvre, conseiller de Sainte-Mère-Eglise, face à un membre de l'opposition désormais bien installé le socialiste Hervé Houel, conseiller de Carentan. Ci-dessous, les nouveaux contours du canton de Carentan.

Pas de révolution pour les trois cantons de Cherbourg conquis à l'opposition départementale

Le tout nouveau de Condé-sur-Vire est né du mariage des cantons de Tessy-sur-Vire et Torigni. Un mariage qui géographiquement semble naturel. Le nom du nouveau canton semble en revanche poser problème notamment à certains élus de Torigni. Quant aux conseillers sortants, ils sont de la même majorité mais la réforme des cantons prévoyant une double représentation paritaire de chaque canton, on pourrait très bien imaginer voir Gilles Beaufils, actuel conseiller de Tessy-sur-Vire et Marie-Pierre Fauvel, conseillère de Torigni, se présenter ensemble même s'il ne s'agit bien évidemment que d'une hypothèse.

Le canton de Coutances, ne semble pas poser de problème, il s'établira simplement sur un territoire plus grand, récupérant plusieurs communes des cantons actuels, de Montmartin et Saint-Malo-de-la-Lande. Claude Périers, actuel conseiller général socialiste de Coutances, ne verra donc pas arriver d'autres conseillers sortant sur "son" canton.

Le Canton de Créances serait lui composé des actuels cantons de Lessay et la Haye-du-Puits. Géographiquement, ce redécoupage semble poser problème sur plusieurs points. Les Lessayais et Créancais étant plutôt tournés vers le Sud et Agon-Coutainville et les Haytillons étant plutôt orientés vers le Nord et Barneville. La question du nom devrait également être soulevée, histoire de rivalité communale. Sur le plan politique, la cause semble acquise au président du Conseil général Jean-François Le Grand s'il venait à se représenter

A Equeurdreville-Haineville, on pourrait bien changer de conseiller en 2015. Non pas à cause d'un grand bouleversement géographique du canton mais plutôt parce que l'actuel conseiller, le socialiste Pierre Bihet, est candidat aux municipales à Querqueville. En cas d'élection dans sa nouvelle ville, il serait candidat dans le nouveau canton de Querqueville. Idem en cas de défaite d'ailleurs.

Le canton de Granville est l'un des rares cantons, si ce n'est le seul, réduit et non agrandi. Il pourrait être amputé de 3 communes. Si on comprend l'intérêt démographique, on a en revanche beaucoup de mal à comprendre, l'intérêt géographique, notamment pour Jullouville. Un seul, conseiller sortant, sur cet éventuel nouveau canton, le populaire Jean-Marc Julienne.

Isigny-le-Buat, voilà un canton bien compliqué. Incohérent sur le plan géograpique car très étiré, plus que biscornu et ne tenant absolument pas compte des bassins de vie. Sur le plan, politique ce pourrait être un casse-tête pour la majorité avec trois conseillers sortants réunis sur un même territoire, Marie-Hélène Fillatre (Juvigny-le-Tertre), Bernard Tréhet (Brécey) et Louis Desloges (Isigny-le-Buat).

Duo gagnant Davoust/Fourmentin dans le canton de Mortain ? Si à l'inverse de son voisin d'Isgny-le-Buat, le canton est plutôt cohérent géographiquement, il n'en reste pas moins qu'il sera également le canton qui récupérerait le plus de conseillers sortants. Ils seraient quatre, deux de l'opposition, Francine Fourmentin (Sourdeval) et François Davoust (Teilleul), deux de la majorité Hubert Gusedon (Barenton) et Serge Deslandes (Mortain). La bataille s'annonce donc rude dans ce canton s'il est confirmé.

Le futur cantons des Pieux, est en rouge sur la carte et en rose dans l'hémicyle. Formé d'une réunification entre Les Pieux, canton de François Rousseau et Barneville-Carteret, canton de Dieudonné Renaux, il pourrait, une fois n'est pas coutume, représenter un casse-tête pour l'opposition. L'un est-il prêt à s'effacer en faveur de l'autre ?

Opposition classique dans le canton de Pont-Hébert entre le membre de la majorité, Jean-Claude Braud, actuel conseiller de Saint-Clair-sur-Elle et Lucien Boem, conseiller d'opposition de Pont-Hébert. Sur le plan géographique, pourquoi avoir mis Saint-Georges-Montcocq dans ce canton ?

Le canton de Pontorson resterait a quant à lui le plus touristique du département. Issu de la fusion avec le canton de Ducey, il accueillerait également le Val-Saint-Père. Politiquement, on y retrouverait deux sortants de la majorité Jacques Gromellon et Henri Jacques Dewitte, actuels conseillers respectifs de Pontorson et Ducey. Le jeu devrait être simplifié par le probable arrêt d'Henri Jacques Dewitte.

Le canton de Querqueville regroupera bien sur la commune de Querqueville et le canton de Beaumont-Hague. Comme indiqué précedemment, Pierre Bihet, devrait légitimement avoir des ambitions sur un canton dans lequel se trouverait un autre sortant, le membre de la majorité, Michel Laurent.

Le vingtième des 27 cantons, celui de Quettreville rassemblerait trois cantons actuels Gavray, Montmartin et Cerisy-la-Salle. Encore, une fois, les services de l'Etat ne semblent pas avoir tenu compte des problématiques de bassin de vie. Politiquement, on a du mal à croire que l'électron libre Olivier Beck (Montmartin-sur-Mer) laissera, sans broncher, la voie royale à Claude Halbecq (Cerisy-la-Salle). Autre question, quelle sera la position de Guy Nicolle, actuel conseiller de Gavray ? Ci-dessous les contours du canton de Quettreville-sur-Sienne proposés par les services de l'Etat.



Dans le canton de Saint-Hilaire-du-Harcouët, né de la fusion plutôt logique des cantons de Saint-Hilaire-du-Harcouët et de Saint-James, on pourrait assister à une opposition classique entre le conseiller d'opposition, Paul Delaunay et le conseiller de la Majorité, Jacky Bouvet

Nouvelle épine dans le pied de la majorité, le canton de Saint Lô 1, amputé de Saint-Georges-Montcoq et Rampan mais rejoint par le canton de Marigny. Gilles Quinquenel et François Brière se retrouveraient donc sur le même canton. Ici, les évenements devraient être fortement conditionnés par l'avenir municipal de François Brière à Saint-Lô. Ci-dessous les contours de Saint-Lô Ouest.



L'autre Canton Saint Lô (2), se verra lui affublé de la présence de l'actuel canton de Canisy. Un poids mort ? La question mérite d'être posée puisque la communauté de communes de Canisy ne fait pas partie de la nouvelle agglo saint-loise. Sur le plan politique, la voie semble ouverte pour la sortante d'opposition saint-loise, Christine Le Coz d'autant que l'avenir politique de l'actuel conseiller de Canisy, Etienne Viard, conseiller de la majorité et président du SDIS semble s'écrire en pointillets...

Des pointillets, faut-il en mettre également pour Christine Lebacheley dont le canton de Saint-Pierre-Eglise rejoindrait celui de Saint-Vaast-la-Hougue ? Tant sur le plan politique, que sur le plan géographique, ce canton ne semble pas poser de problème, ni aux uns ni aux autres et surtout pas à Jean Lepetit actuel conseiller de Saint-Vaast.

Comme pour ceux de Cherbourg, RAS pour le canton de Tourlaville qui même amputé de sa partie Cherbourgeoise semble acquis à l'opposition. Un seul conseiller sortant sur ce dernier, André Rouxel.

Le canton de Valognes s'agrandirait quant à lui en accueillant l'actuel canton de Montebourg. Vu que l'on peine à imaginer un duo de conseillers départementaux formé par Rolande Brécy, conseillère de Montebourg, membre de la majorité et Yves Néel, conseiller de Valognes, siégant dans l'opposition, on comprend aisément que l'un des deux ne devrait plus être conseiller en 2015.

Enfin dans le canton de Villedieu dont le découpage est, là encore, un peu aléatoire, Jean-Yves Guillou et Marcel Bourdon, tout les deux membres de la majorité départementale, laisseront-ils si facilement la place, au charismatique mais néanmoins parachuté, ancien ministre Philippe Bas ?