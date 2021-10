Au tribunal : livraison de cannabis au parloir

Le 18 décembre dernier à la Maison d’Arrêt de Rouen, les surveillants procèdent au parloir à un contrôle inopiné. Les chiens repèrent l’un des détenus, C.V. Ce dernier avoue immédiatement. Sa petite amie vient de lui fournir 10,7 grammes de résine de cannabis. En effet, il y a quelques semaines, le jeune homme a obtenu en échange de quelques cigarettes un téléphone. Il s’en est servi pour passer sa commande auprès de la jeune femme. Le portable est retrouvé en cellule, caché dans le réservoir de la chasse d’eau.

Cinq mois de prison

Un mois plus tard, C. V. et sa petite amie ont dû s’expliquer devant le tribunal correctionnel de Rouen. “Je lui ai donné des instructions pour qu’elle me fasse parvenir la résine. Je l’ai tannée à plusieurs reprises”, indique-t-il aux juges. “Elle n’a rien à voir dans toute cette histoire. C’est moi qui l’ai forcée. Si elle a accepté c’est uniquement parce qu’elle savait que j’allais avoir des problèmes”.

C. V. a écopé de cinq mois de prison supplémentaires. En ce qui concerne la prévenue, primo-délinquante, elle a été condamnée à trois mois de prison avec sursis. “Je regrette ce que j’ai fait. Je ne recommencerai pas”, s’est-elle engagée.