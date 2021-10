Garde d'enfants à domicile avec 02 Kid à Caen

' Pour les enfants de moins de 3 ans, nous proposons de la garde à temps plein avec notre offre “assistance parentale”, mais aussi une offre “relais des parents” qui consiste à s'occuper des enfants dès la sortie de la crèche ou de l'école, jusqu'au retour des parents ”, explique Amina Blais, responsable de l'agence O2 Kid à Caen. Mais elle va plus loin, en proposant également des services pour les enfants de plus de 3 ans. “ Là encore, deux offres : “sortie d'école” qui consiste à s'occuper de l'enfant jusqu'au retour des parents et “éveil et développement” avec une démarche plus éducative puisque nos intervenantes animent des activités ludo-éducatives pour contribuer à l'éveil des petits ”. O2 propose également des prestations en soirée (18h-2h). Ce dispositif permet d'offrir une garde sur mesure, quelque soit la situation. Il existe 120 agences O2 en France pour plus de 21 000 clients.

A Caen, O2 Kid compte 37 clients pour 34 salariés, ce qui permet une grande flexibilité pour répondre aux demandes des parents. Tél. 02 43 72 02 02.

(Crédit photo : O2 Kid)



Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire