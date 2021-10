Le redécoupage des cantons au menu du Conseil Général de l'Orne

En France, le nombre de cantons sera réduit de moitié, et dans l'Orne ils passeront de 40 à 21. Avec ce rééquilibrage, le canton le moins peuplé (Radon) aura 11179 habitants, et le plus peuplé (Alençon 1) aura 16368 habitants. Le président Alain Lambert regrette que la nouvelle carte ne corresponde pas davantage avec celle de la nouvelle intercommunalité.

On s'attend à d'interminables prises de paroles d'élus ruraux, ce vendredi matin : là où compte-tenu de la faible densité de population, les nouveaux cantons auront des dimensions importantes. C'est la cas de Tourouvre : 57 km d'un bout à l'autre du futur canton.

Les éventuels réajustements ne se feront qu'à la marge, et quoi qu'il en soit, cela ne bouleversera pas la vie des Ornais. En revanche, l’État pourrait utiliser cette nouvelle carte cantonale pour, par exemple, réorganiser la présence de la gendarmerie sur le territoire.

