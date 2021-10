Laurent Beauvais accuse GDE de chantage

Je ne peux accepter cette façon arrogante et provocatrice de s'adresser à l'opinion sur un sujet aussi sensible que l'emploi, compte tenu du contexte qui environne cette société, explique le président de région Laurent Beauvais, avant de continuer : après avoir supprimé environ 80 postes à Rocquancourt au nom de la "non attractivité de Caen", je ne peux qu'être choqué par cette soudaine communication de la société, liée au contexte du projet si contesté de Nonant le Pin ... évidemment.

GDE vient de se voir refuser une aide, sous forme d'avance remboursable, demandée à la seule Région Basse-Normandie, de 7 millions d'euros pour la création de 75 emplois à Rocquancourt; les 75 emplois dont GDE vient d’annoncer le gel.

Au nom de la conditionnalité des aides régionales décidée par les élus régionaux afin de favoriser l’emploi, la Région ne pouvait, évidemment, que répondre négativement à cette demande, le groupe ayant depuis 3 ans procédé à autant de licenciements, notamment économiques, explique encore Laurent Beauvais, avant de conclure: un "pacte de responsabilité pourrait être utilement proposé à la société GDE pour enfin agir en transparence au profit du développement territorial et de l'emploi. Je serais curieux de savoir ce que GDE pourrait apporter comme réponse à ce pacte…