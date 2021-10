Manche, le conseil général et Tendance Ouest partenaires pour les 70 ans du D-Day

A partir du 5 mai, le conseil général de la Manche et Tendance Ouest feront entendre chaque jour les voix de celles et ceux qui ont vu, entendu et vécu les événements historiques de 1944 en Normandie.

Transmettre une émotion

La rédaction de Tendance Ouest a receuilli les souvenirs, parfois anecdotiques mais tellement touchants, des femmes et des hommes qui ont traversé la vie en portant les images de l'occupant, des bombes et de la libération.

"Les Voix de la Mémoire"

Tous les jours, "Les Voix de la Mémoire" raconteront les "petites" histoires de la grande. Elles transmettront une émotion, une trace, un patrimoine aux générations qui n'ont pas connu la guerre.

Une manière d'honorer les anciens, les victimes et le sacrifice de milliers de jeunes étrangers venus défendre les valeurs de la démocratie sur les plages normandes... au prix de leur vie.

Partenariat pour la Paix

Le conseil général de la Manche s'est engagé sans hésiter aux côtés de Tendance Ouest, radio indépendante et normande, pour accompagner sa démarche.

Jean-François Le Grand, président du conseil général et membre honoraire du parlement est très attaché à la transmission de la mémoire et aux valeurs de fraternité : "si l’année 1944 reste à jamais gravée dans l’histoire, c’est à nos plus jeunes qu’il nous faut désormais transmettre cette mémoire. Une libération comme terreau de ce que nous sommes aujourd’hui, de l’Union européenne et des valeurs de fraternité entre les nations. Une libération, véritable socle de nos démocraties."