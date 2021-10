Vos idées de sorties du week-end en Normandie

Au Zénith de Caen ce samedi assistez à la comédie mise en scène par Pierre Palmade : "13 à Table".

Vous avez également rendez-vous au "Plan B" à Male r. Retrouvez Vincent et Hillary des Ch'tis à Hollywood. Après Mykonos, Ibiza, Las Vegas, et Hollywood, c'est au Plan B qu’ils ont choisi de passer la soirée. Sur place shooting photos avec Vincent et Hillary. Une soirée "Shogun Tonight"

L’Agrion à Vers fait revivre le jour de l’An pour les retardataires avec chocolats et cotillons. L’entrée est gratuite avant 23h30.

A l’Apocalypse New d’Hambye vous fêtez les anniversaires du mois avec entrée offert aux natifs du mois de janvier.

Même thématique à la Plage votre club de Bréville-sur-Mer dans le sud-Manche.

Venez soutenir votre DJ préféré au Green Clubbers à Poilley, soirée spéciale Battle DJ. Vous pouvez réserver vos navettes dans un rayon de 15 km autour du Green.