Nicolas Rouly est le nouveau président du département de la Seine-Maritime

Après la décision de Didier Marie de démissionner de ses fonctions de président du Département de Seine-Maritime afin de respecter par anticipation la règle de non-cumul entre un mandat parlementaire et une fonction exécutive locale, l’Assemblée départementale s’est réunie ce mercredi 22 janvier pour désigner son nouveau président.

Elu avec 44 voix sur 69

Nicolas Rouly a été élu avec une majorité absolue de 44 voix sur 69. Cette séance a également été l’occasion d’élire les vice-président(e)s et les membres de la commission permanente. Le 1er vice-président de Nicolas Rouly est Frédéric Sanchez.

Lors de son discours d'investiture, Nicolas Rouly a remercié ses proches ainsi que sa famille, mais surtout ses collègues de la majorité. "J’exprime ma gratitude, pour le soutien unanime manifesté ce matin. Merci de votre confiance" a-t-il déclaré, avant de remercier son prédécesseur Didier Marie. "Ton engagement, ta disponibilité et ton sens de l’innovation ont fait du Département une collectivité plus moderne, plus proche et plus utile. Tu as oeuvré avec conviction et convivialité. Travailler avec toi a été un honneur et un plaisir. Merci de ta constance".

Le nouveau président du Département a terminé son discours en laissant "place à l'action", et les Seinomarins n'en attendent pas moins.