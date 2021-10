Notre film coup de coeur de la semaine : Le vent se lève

Une vie marquée par différentes tragédies : le séisme de Kanto en 1923, la Grande Dépression en 1929, les ravages de la tuberculose, l’entrée en guerre du Japon, etc.

Cela a été annoncé officiellement : ce film est le dernier du grand cinéaste japonais Hayao Miyazaki. Mais quel film ! En racontant la vie de cet ingénieur célèbre, le cinéaste japonais signe une œuvre originale (par rapport à sa filmographie), en ce sens qu’elle n’est pas destinée aux enfants, même si ceux-ci seront sensibles à l’extraordinaire beauté du film. Car on retrouve toute la magie de son cinéma, avec ses dessins magnifiques, en particulier dans les paysages d’une grande précision, et dans les personnages. Ceux-ci sont si expressifs que l’on a, parfois, l’impression d’assister à un véritable film de fiction interprété par des comédiens.

Si l’on retrouve tous les thèmes chers au cinéaste - les liens privilégiés avec la nature qu’il faut préserver, l’amitié, le respect des anciens, la défense de la paix entre les hommes, etc. -, on trouve également quelques éléments autobiographiques, tels son amour pour l’aviation et le drame de la tuberculose. Et le vent, personnage important du film, est à l’origine d’images splendides : le tremblement de terre, la rencontre entre le héros et l’amour de sa vie.

La carrière du maître de l’animation japonaise se termine en beauté !

Film d’animation japonais. De Hayao Miyazaki (2 h 06).