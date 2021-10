Pierre Gasly a le sens de la formule !

Et pour cause, il mène sa vie à 100 à l’heure. Issu d’une famille de passionnés de sports automobiles, depuis son grand-père qui a fait partie de l’équipe de France de karting en 1961, à ses frères qui pratiquent au niveau régional, Pierre Gasly peut déjà se targuer d’un palmarès de pilote pour le moins impressionnant. “J’ai commencé le karting à 6 ans et les compétitions trois ans plus tard. Dès mes débuts, j’ai remporté des titres régionaux et nationaux”.

Repéré par SodiKart

Il fait très vite ses preuves et est repéré par SodiKart, grand constructeur nantais. Il remporte le Trophée de Normandie et la prestigieuse Bridgestone Cup dans les deux années qui suivent. Par la suite, en effectuant ses premiers tests à l’âge de 14 ans, il devient le plus jeune pilote automobile de l’histoire. Il participe aujourd’hui à des compétitions en Formule Renault 3.5 au sein de l’équipe Arden, un pas supplémentaire vers son objectif premier. “Je rêve de concourir en Formule 1 et j’espère devenir champion du monde”. Durant les courses et les compétitions, l’ambiance est électrique. ‘“C’est la guerre” affirme Pierre. “On ne fait pas ça pour rigoler. Il y a peu de places en F1 et des budgets énormes en jeu”.

Une pression qui nécessite un rythme de vie particulier pour le jeune homme. “Ma passion nécessite que je sois très rigoureux quant à mon hygiène de vie”. Mais cela est vite compensé par l’adrénaline de la course et la sensation unique de vitesse. Ainsi, Pierre vient de quitter l’Angleterre où il s’entraînait pour rejoindre dès la semaine prochaine l’Espagne pour des tests avant de commencer les courses sur le circuit Paul Ricard en avril prochain.