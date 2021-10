Visite de Frédéric Cuvillier : le programme

Le ministre délégué aux transports, à la mer et à la pêche prendra le tram à Caen ! Dans une rame, il découvrira le projet de nouvelle ligne et de changement de matériel de la capitale régionale vant de signer deux conventions : celle du renouvellement du matériel roulant de la ligne Paris-Granville et celle entre les ports de Caen (PNA) et de Rouen (Haropa).

Frédéric Cuvillier doit ensuite inauguer la déviation de Loucelles sur la RN 13 avant de visiter la criée et le chantier de réparation navale de Port-en-Bessin-Huppain.