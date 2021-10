Manche, 7 vies sauvées sur les routes

Depuis l'enregistrement des données statistiques d'accidentologie, c'est la première fois que la Manche se situe en dessous de 30 morts sur la route.

7 vies humaines sauvées

En 2013, il s'est produit dans la Manche, 436 accidents, occasionnant 539 blessés et 29 tués. si l'on compare ces chiffres 2013 à ceux de 2012, 7 vies ont été sauvées et 99 blessés évités avec 31 accident en mois.

Tous les âges

Parmi les 29 personnes décédées sur les routes de la Manche, 5 avaient entre 18 et 24 ans, 7 entre 25 et 39 ans, 8 entre 40 et 64 ans et 9 avaient plus de 75 ans.

24% des personnes tuées circulaient en 2 roues motorisé. 28 % étaient des piétons.

La vitesse et l'alcool

Dans 38% des cas d'accidents mortels la vitesse serait en cause. Et, dans 38% des cas l'un des conducteurs ou piétons avait une alcoolémie positive.

17 accidents mortels étaient dus à des pertes de contrôle et 8 à des refus de prorité.

Pédagogie et contrôles

La Préfecture de la Manche précise que ces résultats sont fragiles et "nécéssitent, par conséquent, la poursuite d'une politique volontariste de prévention et de contrôles soutenus"