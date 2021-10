Les bons cupcakes de Cam's cakes

Il y a un petit peu plus de deux ans, Camille Blot découvre les cupcakes au cours d'un voyage en Irlande. Intriguée par ces petits gâteaux, elle choisit de goûter un cupcake framboise/chocolat blanc. "J'ai beaucoup aimé alors quand je suis revenue, une amie m'a offert des caissettes pour que je puisse en fabriquer moi-même", explique Camille.

Le début d'une longue aventure

La jeune femme se prend de passion pour ces petits desserts que l'on peut décorer à l'infini. "Un jour, une entreprise parisienne m’a contacté pour que je leur livre 150 cupcakes pour un événement", se remémore Camille. "Ils avaient vu mes cupcakes sur Facebook". Elle se lance dans ce projet et réussit son pari. L'entreprise est ravie et la jeune étudiante décrochera même quelques contrats avec d'autres entreprises. Depuis, Camille s'est diversifiée et propose même des gâteaux décorés pour des anniversaires qu'elle fabrique avec un seul maître mot : la passion.

Un projet abouti



Quand l’un de ses amis lui parle du concours Crea’ctifs organisé par la CREA, Camille n’hésite pas et propose sa candidature. "J'ai rencontré le jury pour présenter mon projet. Il était composé d'anciens lauréats, de banquiers etc. Ils étaient là pour attester de la faisabilité de Cam's Cakes". Dans le dossier, il est demandé au candidat ce qu'il souhaiterait faire s'il était bénévole pour une journée. "J'ai proposé de créer un atelier culinaire pour les enfants à l'hôpital. Le but serait de leur faire passer un bon moment, ce serait ludique". Et Camille a bien l'intention de réaliser ce joli projet pour offrir un petit peu de joie et de gourmandise aux enfants hospitalisés.

La jeune femme termine 4è lauréate et gagne 5 000€. "Je suis très contente de mon prix et cela me permet de me faire connaître car ma page Facebook est mon seul moyen de communication actuellement", se réjouit cette éternelle optimiste. Actuellement, Camille Blot réalise son business plan et son diplôme d’école de commerce lui est d’une grande utilité. "Mon projet évolue sans cesse, je l’affine petit à petit".

Le futur grand projet de la jeune diplômée, c’est l’ouverture d’une boutique où elle pourrait vendre ses cupcakes (et autres gâteaux) et accueillir les clients pour une pause gourmande. "J’y crois", clame la jeune femme. Et nous aussi.

Le Facebook de Cam's cakes