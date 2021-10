Rectorat de Caen : "des moyens constants" pour la rentrée 2014-2015

800 élèves de moins à la rentrée prochaine dans l'académie de Caen : le nouveau chiffre confirme une fois de plus la démographie décroissante qui touche l'enseignement dans la région, et "qui ne risque pas de s'arrêter", soulignait-on lundi au rectorat.

Néanmoins, "le premier degré gagne deux professeurs, quand le second perd 31 postes, qui sont compensés par autant d'heures supplémentaires allouées aux professeurs. Nous considérons donc que les moyens sont constants pour cette rentrée prochaine", expliquait lundi 20 janvier Christophe Prochasson, le recteur de l'académie de Caen. "Nous souhaitons répondre aux grandes priorités, qui sont l'accueil des moins de 3 ans notamment, et la mise en place du dispositif 'plus de maîtres que de classes'".