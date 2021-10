50129. Intempéries : le stade de la Butte fermé, à Octeville

300 lycéens et collégiens de Cherbourg-Octeville ne peuvent plus accéder au stade de la Butte pour leurs cours d'EPS, depuis le 2 janvier. La municipalité a en effet pris la décision d'en interdire l'accès, car la toiture de la tribune a été fortement endommagée par la tempête Dirk d'avant Noël puis le coup de vent du 31 décembre. L'équipement date en effet des années 1970.



Pour l'accès au vestiaire, les clubs de football du PLO et de l'OHS sont eux aussi pénalisés. Cependant, les vestiaires et la salle d'activités située sous la tribune pourraient rouvrir rapidement car des techniciens vont enlever les tôles de la toiture dès ce lundi 20 janvier. L'accès à la tribune pourrait être possible d'ici un mois.