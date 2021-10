CAEN - LAVAL (2-1) : Malherbe se contente de l'essentiel

Cher payé, ont certainement dû penser les Lavallois après l’ouverture du score malherbiste à la 14e minute de jeu. Alors que la rencontre manquait clairement d’intensité, les Caennais trouvèrent la faille sur un contre parfaitement mené. Ngolo Kanté récupérait le cuir avant de décaler au milieu de terrain Jean Calvé qui sans vis-à-vis face à lui, remontait 30 mètres balle au pied. Il adressait alors un excellent centre pour répondre à l’appel de Mathieu Duhamel qui d’une tête parfaitement ajustée, ouvrait la marque (1-0, 14e).

Ce premier but donnait aux Caennais plus d’allant. A deux reprises, Jonathan Kodjia ratait l’immanquable (24e et 37e), seul ou presque face au but adverse. Entre temps Aurélien Montaroup avait eu lui aussi l’occasion de doubler la mise sur une superbe reprise, mais Guillaume Rippert sauva sur sa ligne (29e).

Sans trop donner l’impression de pouvoir faire la différence, les Mayennais se montraient dangereux par instant tout de même, notamment sur une reprise de Jordan Adeotti qui dans la confusion trouvait l’un des poteaux de Damien Perquis (31e). En confiance, les Lavallois continuaient à se montrer entreprenants. Le ballon arrivait sur la tête de Christian Bekamenga qui ne manquait pas l’occasion d’égaliser (1-1, 39e).



Au retour des vestiaires, les Mayennais prirent tout de suite le contrôle des opérations à la surprise générale. Le buteur lavallois de la soirée continuait de se montrer menaçant alors que les Bleu et Rouge peinaient terriblement pour construire leurs offensives. La lumière vint alors d’un coup-franc somptueusement tiré par Jean Calvé (2-1, 67e). Hormis cet éclair de génie, les Caennais ne tirèrent que deux fois au but en seconde période, par l’intermédiaire de Laurent Agouazi et de Thomas Lemar, sans se montrer dangereux. Dans les dernières minutes, avec un peu plus de réussite et surtout de justesse technique, Laval aurait même pu revenir au score. Avec cette victoire, Caen, 7e, reste à 6 points d'Angers, dauphin du leader messin et à 5 unités de Lens qui se trouve sur la dernière marche du podium et qui accueillera Dijon ce samedi 18 janvier (14h).