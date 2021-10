Rouen : un braqueur de bar ligoté par les gérants

Mercredi en début de soirée, un homme armé d'un fusil de chasse, la tête dissimulée sous un long foulard ne laissant apparaître que les yeux, avait fait irruption dans le bar-tabac-journaux Le Maeva de Sotteville-les-Rouen et avait réclamé la caisse, relate l'Agence France Presse (AFP). Les gérants ne se sont pas laissés intimidés, demandant même au braqueur de "se casser". Pendant qu'une chaise et puis une table étaient lancées sur le malfaiteur, le gérant a saisi le canon du fusil et a mis l'homme à terre avec l'aide des clients. Un coup de feu a été tiré au cours de la bagarre, faisant un trou au plafond selon l'AFP.

"Nous l'avons saucissonné avec de la ficelle qui sert à faire les paquets de journaux; elle n'est pas grosse mais elle est solide", a indiqué la gérante. L'individu a ensuite été pris en charge par la police.