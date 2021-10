Une décénnie de Culture Urbaines

Du samedi 3 au 10 juillet prochain, et pour la 10ème année consécutive, le festival des Cultures Urbaines propose aux adolescents de toute l'agglomération caennaise d'expérimenter près de 17 disciplines sportives et artistiques par le biais d'ateliers.



Pilotée par l'Association Mieux Vivre et Détente (AMVD) en partenariat avec les acteurs de la jeunesse et de la culture de la ville, l'opération débutera le samedi 3 juillet par une journée d'ouverture au pôle animation et jeunesse d'Hérouville Saint Claire. L'occasion pour les 350 jeunes attendus de faire un tour d'horizon des activités proposées et d'en choisir une. Dès lors, le jeune participant s'engage à suivre l'activité qu'il aura choisi, toute la semaine dans l'un des sept centres culturels partenaires de l'opération.



Au terme de la semaine les participants de chaque atelier présenteront leur travail, sous forme de spectacle ou de performance, au cours des deux soirées de clôture.



Pratique : Pour tous renseignements, AMVD Pierre Heuzé Tél : 02 31 93 10 80



