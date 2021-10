Retour aux sources pour Franck Dubosc

Fiston, c'est l'histoire d'Alex (Kev Adams), fou amoureux de Sandra Valenti depuis sa plus tendre enfance. A 20 ans, Alex décide enfin d'aborder Sandra et de la séduire. Pour cela, il demande l'aide d'Antoine Chamoine (interprété par Franck Dubosc), qui avait séduit Monica, la maman de Sandra, vingt ans plus tôt.

Cette comédie française fonctionne plutôt bien. Le duo Dubosc-Adams est attachant et l'humour et l'émotion sont au rendez-vous. Si le jeu d'acteurs n'est pas toujours très convaincant, le charme opère. Sandra Valenti (jouée par Nora Arnezeder) est ravissante et Franck Dubosc, cocasse dans son rôle de faux méchant.

Une mention particulière à l'actrice Valérie Benguigui, décédée le 2 septembre dernier à l'âge de 47 ans. Elle nous offre dans Fiston son dernier rôle au cinéma.

Le "yaourt local" et son fiston

Jeudi soir à 20h, les deux comédiens étaient présents au Cinéma Pathé Docks 76. Ovationnés par une salle comble, le duo s'est prêté à un jeu de questions-réponses avec son public. Kev Adams a confessé s'être beaucoup amusé à jouer la comédie, qualifiant son aîné de "yaourt local", tandis que Franck Dubosc était toujours aussi ému de revenir "chez lui".

Un film à découvrir dès le 12 mars dans les salles obscures.