Concerts : pensez aux bouchons d'oreilles

Concerts, lecteurs MP3 et bruits ambiants sont autant d'expositions aux sons qui peuvent entraîner des troubles et pertes de l'audition.





Contrôler la durée



“Ce qui compte, ce n'est pas tant le volume du son que la durée d'écoute”, précise Bénédicte Le Pennec, chargée des musiques actuelles à Musique en Normandie. Depuis l'introduction du format de son MP3, la qualité n'est plus optimale. La campagne Agi-Son conseille avant tout de faire des pauses régulières lors de l'exposition à des volumes importants. Elle recommande de passer 10 minutes au calme toutes les 45 minutes pendant un concert. S'éloigner des enceintes permet aussi de diminuer les risques. Pour les gros consommateurs de son, il est conseiller de mettre des bouchons d'oreille. “C'est la solution extrême, à utiliser quand les autres ne suffisent pas”, souligne Bénédicte Le Pennec. Le moyen le plus sûr pour éviter des lésions auditives irréversibles.



