Rouen : journée bien-être et don du sang

L’Etablissement Français du Sang est installé depuis quatre ans à Saint-Sever. Pour fêter cet anniversaire, l'EFS organise une journée Don de Sang, placée sous le signe du bien-être et de la détente, le vendredi 24 janvier sur son site de Rouen Saint-Sever. Cet anniversaire est l’occasion pour l’EFS de s’associer à l’Ecole de Réflexologie Corps en Accord, pour organiser "La journée bien-être et détente des donneurs". Au programme, un massage d’une quinzaine de minutes, avant ou après le don, pour toute personne offrant son sang durant cette journée exceptionnelle.

1 million de malades soignés

Le but est d'inciter les personnes à venir donner leur sang régulièrement. Car en 2013, seulement 1,30 % de la population en âge de donner de l’agglomération rouennaise a donné son sang, contre plus de 4% au niveau national. Chaque jour, 500 dons doivent être collectés en Normandie pour répondre aux besoins des malades. Les dons permettent chaque année de soigner 1 million de malades.

Pour donner son sang, il faut :

- Avoir entre 18 et 70 ans révolus

- Être en bonne santé (le médecin de l’EFS déterminera votre aptitude à donner)

- Peser plus de 50kg

- Se présenter avec sa carte d’identité si c’est un premier don

- Ne pas venir à jeun

- Bien s’hydrater avant le don (et après)

Vendredi 24 janvier de 10h à 13h30 et de 15h à 18h30

Journée don de sang, détente et bien-être

Site de l’EFS de Rouen Saint-Sever

(à côté du gymnase des Cotonniers et près du Centre Commercial)

Place Henri Gadeau de Kerville, Imm. Blaise Pascal II