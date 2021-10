50173. Equeurdreville : en prison pour vol à la banque alimentaire

Deux voleurs étaient entendus au tribunal de Cherbourg ce jeudi 16 janvier, en comparution immédiate. Le premier, multirécidiviste de 24 ans, était d'abord poursuivi pour avoir abusé de la confiance d'une femme qui l'a hébergé chez elle, avec sa compagne et son fils. Ayant besoin d'argent, il a "emprunté" la carte bancaire de son hôte et retiré près de 6000 euros. Le tribunal l'a condamné à en rembourser la moitié, le reste sera réglé par d'autres prévenus qui doivent être jugés prochainement.

Vols de denrées alimentaires

Par ailleurs, ce Francilien a aussi commis des vols auprès de plusieurs associations d'Equeurdreville-Hainneville, avec la complicité d'un autre homme de 23 ans, sous curatelle et dépendant à l'alcool et au cannabis.

Du 29 novembre dernier au 1er décembre, ils ont subtilisé à la Banque alimentaire et au Secours Populaire des boissons et denrées alimentaires. Une empreinte capillaire retrouvée à la banque alimentaire aura permis d'identifier le premier voleur, qui a donné le nom de son complice. Ils ont aussi commis des vols auprès du Club des Ainés de la commune le 23 décembre.

L'homme de 24 ans, qui a déjà 7 mentions à son casier judiciaire et chez qui la plupart des objets volés ont été retrouvés, écope d'un an de prison ferme, avec maintien en détention. Le second est condamné à 4 mois de prison ferme. Ils devront solidairement rembourser 100 euros à la Banque alimentaire.