Déficit : le CHU veut sortir du gouffre

'La politique sociale dérape totalement”, était-il inscrit sur des tracts. Pas de quoi inquiéter Angel Piquemal, le directeur général de l'établissement de santé publique, nommé il y a neuf mois avec pour mission de sauver le navire du naufrage. Selon lui, le budget 2010 est 'un premier pas extrêmement important sur la voie de l'assainissement de la situation financière du CHU”.

L'Etat prévisionnel des recettes et des dépenses (ERPD) prévoit le passage d'un déficit de 37,2 millions d'euros en 2009 à 29 millions d'euros cette année. La méthode pour y parvenir est simple : des coupes franches “dans tout”. Avec son équipe, le directeur général a examiné à la loupe la totalité des postes de dépenses et a découvert, sans surprise, que “le CHU de Caen consomme bien plus en moyens que les autres CHU de France pour des activités comparables”.

Un projet médical à construire

“L'objectif consiste à revenir à ce que les autres font. Il ne s'agit pas de réduire pour réduire”, insiste Angel Piquemal. Sur l'année, 200 postes seront donc supprimés, comme l'avait déjà prévu en 2008 un plan de retour à l'équilibre signé avec l'Agences régionale de l'hospitalisation (ARH). “Il y aura 110 suppressions de postes dans les services administratifs, techniques et logistiques et 90 dans les services de soin”.

Angel Piquemal mise aussi sur la définition d'un nouveau projet médical pour le CHU, afin de pouvoir développer les activités de l'établissement hospitalier et retrouver une capacité d'investissement dès 2011. S'il y parvient, Angel Piquemal s'attaquera ensuite à un autre chantier, en filigrane de l'assainissement financier et du projet médical : celui de la reconstruction du CHU.



