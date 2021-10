Découvrez You & You avec "Bye Bye" ce jeudi soir dans 100% Ouest

Surprenant, enivrant une pointe de rock, une mélodie folk, You & You est séduisant avec son univers musical. Felix Perez de son vrai nom a dévoilé son premier album "Keep it Safe" en juin 2013. Influencé par Nirvana et Radiohead, You & You parle d'amour, de désamour, de la mélancolie, de l’enfance.

Découvrez ce soir l'excellent "Bye Bye" de You & You ce jeudi soir dans 100% Ouest. Rendez-vous à partir de 20h00 avec Ilias sur Tendance Ouest.