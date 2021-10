Jean-Marie Frin : de Caen à Cannes

A 61 ans, Jean-Marie Frin est un Caennais qui a fait ses preuves tant sur les planches que devant la caméra. En septembre prochain, il sera d'ailleurs à l'affiche Des hommes et des dieux, un film de Xavier Beauvois qui a reçu le Grand prix du jury du Festival de Cannes 2010.

Né à Caen en 1949, Jean-Marie Frin partage aujourd'hui sa vie entre la capitale bas-normande et la capitale tout court. "J'ai longtemps été permanent pour la Comédie de Caen. Je suis un homme du théâtre public", explique t-il.

Père de deux enfants, amateur de rosé italien, il a trouvé dans l'interprétation du frère Paul dans Des hommes et des dieux comme un écho à sa propre histoire. "J'ai été élevé et j'ai baigné dans la religion catholique. J'ai fait la totale : enfant de coeur, louveteau, scout... Je voulais être prêtre et à l'âge de 9 ans, j'ai demandé à mes parents d'entrer au Petit séminaire.Puis le théâtre m'a rattrapé". Pour le mener aussi jusqu'au cinéma.

Des hommes et des dieux sort en salle le 8 septembre.