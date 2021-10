61006. Il n'y aura pas de liste unique à droite pour les municipales à Argentan

A Argentan, il n'y aura pas de liste unique à droite et au centre. La réunion prévue ce mercredi 15 janvier entre l'UDI Odile Lecrosnier, Jean-Jack Denoual, et les instances de l'UMP et de l'UDI, a finalement été reportée à samedi 18 après-midi.

Odile Lecrosnier et Jean-Jack Denoual ambitionnent tous les 2 d'être têtes de liste.

Avant même la réunion de samedi, pour Odile Lecronier, les choses sont claires :