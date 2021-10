Casting Tendance Ouest, les 10 finalistes

Pour la première fois, depuis le jeudi 2 janvier Tendance Ouest organisait un grand casting gratuit dans le cadre de sa prochaine campagne de communication en Normandie.

Jusqu'au 13 janvier, plus de 200 participants se sont inscrits au casting "Ecoutez-Vous !" dans l'espoir de devenir l'héroïne ou le héros de la prochaine campagne de communication du premier groupe multimedia de Normandie.

Plus de 21000 votants

Depuis le 2 janvier, les internautes ont voté pour leurs candidats favoris.

10 finalistes

Les 10 finalistes révélés ce jeudi 16 janvier, sont ceux qui ont reçu le plus de votes des internautes et du jury composé de Ghizlane Aouine, chef de projet de l'agence Trademark, Philippe Bertin, directeur général de l'agence PHB et Compagnie, Philippe Delval, photographe, Maylis Leclerc de Sonis, directrice délégué Tendance Ouest Caen-Rouen, Jean-Michel Perreau, directeur délégué Tendance Ouest Caen-Rouen et Jean-Baptiste Bancaud, directeur délégué Tendance Ouest.

Les 10 finalistes sont Pauline, Anaëlle, Elise, Océane, Chloé, Maurine, Mathilde, Bastian, Aurélien et William.

VOTEZ ICI !

Votez pour élire les 3 gagnants

La deuxième session de votes est ouverte ICI, les 3 gagnants seront révélés le jeudi 23 janvier.

Les 3 finalistes participeront à une journée de shooting avec un photographe professionnel et seront les visages et silhouettes de la campagne de communication 2014 de Tendance Ouest (affiches 4x3, bus, mobilier urbain, flyers...). Ils remporteront également une mini-tablette.