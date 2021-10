Forum carrières et formations vendredi à Saint-Lô

L'association Carrières et formations centre-Manche organise son salon à destination des lycéens afin de les aider à trouver leur orientation professionnelle. Vous découvrirez les formations proposées dans le centre-Manche et la région et vous pourrez organiser votre vie étudiante avec les acteurs saint-lois.

Des professionnels seront également présents pour parler de leur quotidien.

C'est vendredi 17 janvier de 9h à 12h et de 14h à 19h au parc des expositions de Saint Lô.

Ecoutez Laurent Le Vennec, président de l'association Carrières et formations centre-Manche, nous présenter le forum: