François Hollande, lors de sa conférence de presse, a prôné une réduction du nombre des régions administratives. Sans doute de 22 actuellement à 15. On voit mal comment Basse et Haute-Normandie peuvent échapper à la fusion.



Pour le le président du Conseil général de l'Orne, ancien ministre du Budget, Alain Lambert (DVD), c'est inéxorable. "Les régions qui vont gagner sont celles qui vont prendre en main leur mariage. Pour rendre un meilleur service aux habitants, mais aussi pour peser plus lourd en France, mais surtout à l'international."

Cette réorganisation territoriale pourrait aussi toucher les départements, notamment ceux de la couronne parisienne. Dans l'Orne, Alain Lambert prône un "département-Métropole ", avec fusion du département, des communautés de communes et des communes:

L'Orne pourrait devenir un "département-Métropole"

Selon Alain Lambert, les élus locaux n'ont pas vraiment le choix de l'immobilisme, compte-tenu de la situation des finances publiques.