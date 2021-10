Education : la Manche conservera ses postes dans le 1er degré à la rentrée 2014

Le Sgen-CFDT s'est félicité, dans un communiqué, de la prise en compte par le ministère du caractère rural de notre académie, qui permet d'éviter cette année encore des suppressions de postes.

Cette chute des effectifs scolaires se décline de façon différente entre nos 3 départements. Les effectifs devraient être pratiquement stables dans le Calvados alors qu'ils dépasseront les -1% dans l'Orne et la Manche.

En toute logique c'est donc le Calvados qui devrait bénéficier des 2 postes accordés par le ministère. La décision sera officialisée au comité académique prévu le 20 janvier. L'Orne et la Manche conserveront le même nombre de postes.

Dans la Manche, après la baisse de 594 élèves constatée à la rentrée de 2013, les effectifs devraient également diminuer à la rentrée de septembre 2014, avec 383 élèves en moins.

"Ce fonctionnement à moyens constants, malgré un nombre d'élèves moins important, témoigne de la priorité accordée au 1er degré mais donne peu de marges de manœuvre à notre département pour décliner toutes les priorités nationales (scolarisation des enfants de 2 ans, formation des enseignants, remplacement, plus de maîtres que de classes, Rased, ....). Le Sgen-Cfdt considère qu'il faudra faire des priorités, il portera plus particulièrement deux dossiers : celui de l'aide aux élèves en difficultés par le renforcement des Rased et celui d'un meilleur accompagnement des jeunes enseignants."

La baisse constatée depuis plusieurs années dans les écoles commence à se répercuter sur les collèges : 172 collégiens en moins sont prévus dans les établissements de la Manche.

Le rectorat soumettra, lors du comité technique, la fermeture de 7 postes compensée pour partie par la création d'heures supplémentaires. Le Sgen-Cfdt considère que le recours aux heures supplémentaires ne peut pas être une réponse satisfaisante à la suppression de ces 7 postes.