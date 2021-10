Rouen : un véhicule percute une ambulance et détruit la vitrine du Floréal

Il est 2h40 ce mercredi 15 janvier lorsqu'un accident corporel est survenu entre une ambulance Fiat Ducato et une Peugeot 306. L'ambulance, qui se situe rue Lafayette, roule en direction de la place Carnot avec les gyrophares. Quatre personnes sont à bord, dont un malade qui est transporté vers le CHU Charles Nicolle.

A l'intersection de la rue de Lessard, une Peugeot 306 ne s'arrête pas à un stop et percute l'ambulance, qui termine sa course dans le bar Le Floréal, détruisant la vitrine, le plafond et l'ensemble du mobilier. Le conducteur de la Peugeot prend la fuite à pied en direction de la place Carnot.

Le malade a été transporté à l'hôpital grâce à un véhicule de secours des pompiers. Quant à l'homme qui conduisait le véhicule, il n'a pas encore été retrouvé. L'affaire a été confiée à la Brigade des accidents et délits routiers de l'hôtel de police de Rouen.