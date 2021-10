Les bières "made in Caen" ont le vent en poupe

Qui n’a pas encore entendu parler de la sulfureuse bière “Kékette”, lancée au printemps dernier à grands renforts de jeux de mots ? Devenu véritable phénomène, la marque lancée par le Lexovien Pierre Pellerin et Ross Tapp, gérant du bar Le Mozzies à Caen, a dépassé leurs espérances. En septembre dernier, la bière d’inspiration normande, mais brassée en Belgique, remportait même la médaille d’or des dégustateurs du Mondial de la bière, à Mulhouse... “On en a vendu entre 100 000 et 150 000 litres depuis sa création !”, s’enthousiasment les deux compères. Chez le caviste “La Case à bières”, à Mondeville, la Kékette est, des 500 références, celle qui se vend le mieux : “on en distribue 800 par mois !” La potion a déjà trouvé des débouchés jusqu’à La Réunion...

“Le marché ne connaît pas la crise !”

Plus locale, la micro-brasserie La Lie élabore depuis trois ans quatre bières artisanales “fines et simples” depuis ses locaux de St-Martin de Fontenay, à quelques kilomètres au sud de Caen. Pour ses deux responsables, François et Erika Vassout, “le marché ne connaît pas la crise : on a écoulé 32 000 litres en 2013, contre 23 000 en 2012”. 85% de cette production sont distribués localement, lors d’événements ou pendant les marchés. L’une des bières de La Lie, “La Caennette”, ne s’en cache pas.

De son côté aussi, le restaurant Les 3 Brasseurs dispose sur son site de Mondeville d’un brasseur professionnel, Louis-Pierre Rémondin. Certaines de ses recettes sont la propriété de la franchise des 3 Brasseurs. D’autres, comme la bien-nommée “La Mondevillaise”, sont nées de son imagination. Chaque mois, 5 à 6 000 litres de ces références sont vendus à table, ou à emporter en bouteille. “Les gens s’ouvrent de plus en plus à des bières originales, et je peux oser de plus en plus de nouvelles recettes”, se réjouit le brasseur. “Ici, toutes nos bières sont faites maison”.