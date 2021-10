Atelier ombre et théâtre d'objets à Alençon

Il y aura un temps de pris pour découvrir l'ABC de la technique de l'ombre : comprendre le rapport de l'ombre et de la lumière, de la distance, du mouvement. Ensuite, chacun pourra s'approprier son outil et poursuivre la recherche. Cette découverte se fera en lien avec la problématique dramaturgique et l'univers de Y es-tu ? : les inquiétudes et la forêt.

A partir de 6 ans, de 14h à 16h.

Ecoutez, Alice Laloy, metteure en scène.