Changer de voie, c'est possible

“J’ai passé une partie du premier semestre à l’IPAG (Institut de préparation à l’administration générale) et j’ai compris que ça ne collait pas à mon caractère et à mes envies. Je me suis réorienté en licence Humanités et Monde Contemporain où j'ai été très bien intégré”, raconte Lucas.

Carole Alexandre, responsable de la Direction des enseignements et de la vie étudiante ajoute qu'il s'agit d'un phénomène de marge. “Souvent, ces étudiants sont déçus par le parcours choisi. On retrouve ainsi beaucoup d’étudiants de STAPS et de musicologie qui s’attendaient à des enseignements plus axés sur la pratique”. Les étudiants doivent accomplir plusieurs démarches. Rencontrer un conseiller de la Mission d’Information et d’Orientation puis le responsable pédagogique de la filière d’accueil doit rendre un avis. Une fois ces démarches accomplies, il ne reste plus qu’à rattraper les cours manqués.