La mémoire de la Côte Fleurie en images

A travers cet ouvrage, Nicolas Ossipoff et Michel Triches invitent à découvrir en images cette partie de la Côte Fleurie allant de Merville à Varaville, en passant par Le Home sur mer et Franceville.

Au fil des pages, le lecteur redécouvre ces communes, leurs quartiers et commerces, mais aussi les plages infinies de sable fin, tels qu'ils étaient au début du siècle dernier. L'occasion de faire resurgir pour certains nombre d'émotions et de souvenirs liés à leurs racines ou à leur enfance.



Le Home-Varaville, Merville-Franceville

Auteurs : N. Ossipoff et M. Triches

Genre : documentaire

Edition : Alan Sutton

128 pages, 21 €





