Aux Rives de l'Orne, le Foston’s Coffee a ses adeptes !

Neuf fois plus tard, le concept a trouvé ses adeptes ! Pour preuve : dès le mois d’octobre, l’enseigne indépendante servait déjà son 24 000e café ! “Je me suis inspirée du concept du Starbucks Coffee”, explique la Caennaise.

Bientôt un 2e ?

Macchiato, capuccino, mocha... Derrière le comptoir, les boissons chaudes s’affichent dans toutes les tailles et séduisent les gens de passage, en attente d’un train, les clients en quête d’une pause shopping, les salariés de la galerie commerciale et bientôt ceux “des bureaux, quand ils auront ouverts”, s’enthousiasme Chris Essomé. Pour marquer sa différence, Foston’s Coffee a aussi élargit son concept à la restauration rapide. “Mais ici, vous ne trouverez pas de salade niçoise. On aime travailler les graines, le boulghour, les lentilles. On essaie de se réinventer tous les jours”. Et pourquoi pas aussi ailleurs. Chris Essomé n’exclut en effet pas d’ouvrir bientôt une seconde boutique.

Pratique. Foston’s Coffee, du lundi au samedi de 9h30 à 20h. Tél. 02 31 34 46 27.