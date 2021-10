Rouen : soignez-vous low-cost

En effet, les rayons ressemblent plus à ceux d’un supermarché qu’à ceux d’une pharmacie. Le choix est impressionnant et de très nombreuses marques sont mises à l’honneur, à des prix défiant toute concurrence (ou presque)."Je suis ravie qu’il y ait autant de choix. Je suis déjà venue plusieurs fois et j’ai toujours été très bien conseillée”, se réjouit une cliente.

Les pharmacies aux alentours ne semblent pas plus inquiètes que cela. “Nous n’avons pas attendu leur arrivée pour proposer de petits prix à nos clients, mais nous ne nous appelons pas discount. C’est la seule différence avec eux”, explique un pharmacien de centre-ville. Dans une autre pharmacie située plus à l’extérieur du centre-ville, pas d’inquiétude non plus. “Je pense qu’ils n’auront jamais l’accueil que je propose à mes clients que je connais bien”, nous confie cette pharmacienne. Pour le moment, chacun semble vivre en harmonie avec ses concurrents. Pourvu que cela dure.