Découvrez Kodaline avec "One Day" ce lundi soir dans 100% Ouest

Kodaline est un groupe de pop-rock irlandais composé de 4 membres : Steve Garrigan (le chanteur, guitariste et pianiste aux cheveux d’or), Mark Prendergast (guitariste et pianiste), Jason Boland (bassiste) et Vinny May (batteur). Tout commence avec un premier EP contenant : All I Want, acclamé dès sa sortie par la critique. Une diffusion de All I Want dans Grey’sAnatomy et une tournée en première partie de TheCranberries, Kodaline s'installe !

Leur dernier album marque la consécration du groupe avec la sortie en juin dernier de "In A Perfect World". Découvrez ce soir, le premier extrait "One Day".