The Voice avec Les Indés Radios

Pour la troisième année, Les Indés Radios, dont Tendance Ouest est membre, sont partenaires de l'émission à succès de TF1 : The Voice.

Contenus exclusifs

Tendance Ouest avec la complicité de Stéphane Larue proposera toutes les semaines des interviews exclusives des Talents, des coachs et des animateurs de l'émission, le samedi à 14h30 et 18h30.

Tous les jours sur tendanceouest.com, Tendance Ouest mettra en ligne des contenus éditoraux réalisés par Stéphane Larue durant les trois phases du concours.

Emission Spéciale

Le vendredi 10 janvier, Les Indés Radios proposent une émission exceptionnelle et en direct pour le lancement de la saison 3. A 18h00, Yoann Fréget et Olympe, fnalistes de la saison 2, Nikos Aliagas, Karine Ferri et Nonce Paolini le président de TF1 seront les invités des Indés Radios. En direct sur le site des Indés ou sur l'appli.