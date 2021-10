Au tribunal : un trafic de cannabis jugé

Le 21 septembre 2010 à Rouen, dans une résidence privée, il est 17 heures lorsque M. K. sort de chez lui pour aller jeter un coup d’œil au parking. Il s’avance prudemment vers une Peugeot 206. A-t-il senti la présence des policiers en planque ? L’homme part pour revenir trente minutes plus tard. Il est interpellé avec les clés de ladite 206. En effet, la police avait repéré dans le véhicule un sac de sport à moitié ouvert qui semblait contenir des plaques de stupéfiants.

En fouillant la 206, les enquêteurs découvrent 4,5 kg de résine.

Et ce n’est pas tout. Le jeune homme est également en possession des clés de la voiture de sa sœur (une Opel garée devant la 206) dans laquelle les policiers retrouvent 500g de cannabis cachés sous le tapis.

Des investigations poussées permettent d’identifier son comparse A. N. ainsi que divers copains montés à bord de la 206. Ces derniers sont entendus et mis hors de cause. En revanche, le principal protagoniste de ce trafic reste inconnu. Si M. K. a fini par admettre la détention, A. N. a nié toute implication dans ce trafic alors même que son ADN figure sur le scotch des plaquettes de résine de cannabis.

Ils ont tous deux écopé de quatre mois de prison.