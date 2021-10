Eolien en mer : Areva veut créer un centre de recherche à Rouen

D'après l'Agence France Presse (AFP), le géant français du nucléaire, Areva, pourrait créer à Rouen un centre R&D dédié à l'éolien offshore. Une centaine d'ingénieurs seraient réunis sur ce futur site d'ampleur nationale. Ce projet intervient "dans le cadre l'offre du consortium mené par GDF Suez dans le 2e appel d'offres en France", précise l'AFP, qui rapporte des propos d'Areva. Objectif : faire naître en France une filière forte autour de l'éolien en mer, en créant des liens avec le monde universitaire et de la recherche. La Haute-Normandie se retrouverait donc en première ligne.

Areva fait partie de l'offre portée par GDF Suez, le portugais EDP et Neoen, dans le cadre du deuxième appel d'offre lancé par le gouvernement pour la création de parcs éoliens offshore au large du Tréport et de la Vendée. La création du centre R&D rouennais serait conditionnée à l'obtention de ce marché par l'alliance GDF Suez-Areva-EDP-Neoen. L'autre groupement en compétition pour ces deux sites marins est porté par EDF en alliance avec WPD Offshore (Allemagne) et Alstom. Le résultat "devrait être connu à la fin du premier trimestre", indique l'AFP.