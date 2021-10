Notre table caennaise : le Gardin, avenue de l'hippodrome

Je m’attable face à la place et, malgré le mauvais temps, je profite de la luminosité que m’offre une grande baie vitrée. Le Gardin propose à ses clients une formule entrée + plat ou plat + dessert à 12,60€. A midi, l’ardoise propose aujourd’hui de la joue de porc confite au cidre ou un filet de truite saumonée sauce basilique.

Cette deuxième option me va plutôt bien mais je jette, par curiosité, un oeil à la carte : pièce du boucher grillée à l’échalote, entrecôte grillée sauce poivre, pavé de boeuf en émincé sauce camembert... Toutes les propositions sont alléchantes.

Sauce mentholée et relevée

En préambule, j’opte pour l’entrée du jour. Une quiche lorraine. Elle est servie rapidement. Fondante, c’est une bonne mise en bouche.

Le poisson, accompagné d’un trio de riz et de quelques légumes de saison, est cuit à la perfection. La sauce, légèrement mentholée et savamment relevée finit de me séduire. Avec un verre de vin (un Mendoza Malbec), je règle une facture de 15,60€.

Pratique. Le Gardin 21-23 avenue de l’hippodrome à Caen. Tél. 02 31 86 16 49 - Ouvert du lundi au vendredi de 8h à20h.