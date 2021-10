Anne remporte un voyage à New York sur Tendance Ouest

Vous avez été plus de 22.000 à participer à notre grand concours, en partenariat avec Meilleurtaux.com, dont le gain n'était ni plus ni moins qu'un voyage de rêve dans la ville qui ne dort jamais : New York.

Après tirage au sort effectué ce mercredi 8 janvier, c'est donc Anne Catherine, résidente à Bayeux dans le Calvados, qui traversera l'Atlantique destination New York pour un séjour qu'elle n'oubliera pas. Anne s'était inscrite au jeu sur notre page Facebook.

Ecoutons sa réaction lorsque nous l'avons appelée pour lui annoncer la nouvelle :

Anne Impossible de lire le son.

Bravo à elle et merci à tous d'avoir participé aussi nombreux.