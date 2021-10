Colis et poudre suspecte reçus en Seine-Maritime : les premiers résultats "négatifs"

Ces colis suspects ont été découverts presqu'au même moment à Rouen, Le Havre et Lillebonne : une enveloppe à Rouen, dans les locaux de la Direction régionale des finances publiques (DRFIP) sise avenue Pasteur, une autre dans les locaux de la police municipale, rue Orbe et une troisième à la trésorerie principale, 110 avenue du Mont Riboudet, mais aussi quatre enveloppes au Havre, à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) boulevard de Strasbourg et une enveloppe à Lillebonne, à la Maison de l'intercommunalité, précise la préfecture de Seine-Maritime.

Dans l'après-midi, on apprenait la découverte de colis similaires : trois enveloppes à la CPAM de Dieppe, une enveloppe à l'Hôtel de ville du Havre et une enveloppe dans les locaux de la CARSAT, à Rouen, avenue du Grand Cours.

"Les premiers résultats des analyses sont négatifs en termes radiologiques et chimiques", annonce la préfecture. "Des moyens supplémentaires sont mobilisés afin de les compléter. L'ensemble des plis concernés sont collectés puis centralisés par la cellule mobile d'analyse de la Sécurité civile de Paris."

"Les personnels des sites analysés ont tous regagné leur domicile, en restant sous observation", précisent les autorités.

Article mis à jour à 17h15